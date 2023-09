Oud-burgemeester Houthulst betrokken bij verkeersongeval

"Het ongeval gebeurde toen ik in mijn wagen een plotse black-out had", gaat Hindryckx verder. "Ik kwam van Brussel en had er al een lange autorit op zitten. Op dat moment was ik handenvrij aan het bellen met mijn zoon. Hij hoorde me blijkbaar nog zeggen dat ik me plots onwel voelde, waarna ik met een gat van een aantal seconden zit, en plots wakker werd in de gracht. Het was een diepe gracht, maar gelukkig geen betonnen, zodat de gevolgen minder zwaar zijn." De politie deed na het ongeval de nodige vaststellingen. Van overdreven snelheid of alcoholgebruik is geen sprake.