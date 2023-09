'R de musical' over Reynaert de vos in première in Sint-Niklaas

Voor Sint-Niklazenaren Vic en Wolf was het openluchtdecor een schot in de roos. "We waren nog nooit op de site SVK geweest en de voertuigen over het decor zien scheuren, was behoorlijk indrukwekkend", vertellen de vrienden. "Een jaar lang botsten we in de stad op reclame voor de musical en dus wilden er absoluut bij zijn."



Ook regisseur Stefan Van Guyse en Stijn Proesmans, die de rol van R vertolkt, slaakten een zucht van opluchting na de eerste voorstelling. "Een première is altijd extra spannend, maar heel de crew heeft er van de eerste minuut van genoten en dat is vaak niet evident", aldus het duo. "We zijn in een soort trance gegaan en zijn blij dat alles zowel op technisch als inhoudelijk vlak vlekkeloos is verlopen. De goesting om de lijn door te trekken naar de volgende voorstellingen is bijzonder groot."