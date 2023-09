CD&V-voorzitter Sammy Mahdi steelt show als dragqueen: Gaan politici steeds verder in tv-programma's?  

"Natuurlijk moest ik hier langer over nadenken dan mijn deelname aan Het Huis", zegt Mahdi. "Dit is volledig buiten mijn comfortzone." De maatschappelijke boodschap trok de voorzitter over de streep: "Ik weet niet of ik zou deelnemen aan The Masked Singer. De maatschappelijke impact was in het geval van "Make Up Your Mind" doorslaggevend. Dit programma ligt in het verlengde van wat we met onze partij willen vertellen. Van een dragqueen die een show opvoert tot de vrouw die een hoofddoek draagt of een man met een tulband. Laat iedereen toch gewoon gerust en heb respect voor elkaar. Via een programma zoals dat van gisteren breng je die boodschap voor een breder publiek dan met een tussenkomst in het parlement."