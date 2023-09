Surfmonitor in Lummen laat meer vrouwen kennismaken met watersporten op eerste watersportdag: "Ik hoop dat ze windsurfkriebels krijgen"

Zaterdag zakten zo’n 68 dames en meisjes af naar het Schulensmeer voor de eerste watersportdag. “We laten hen kennismaken met verschillende disciplines en willen hen aanzetten om te genieten van watersporten zoals windsurfen, zeilen, roeien en nog zoveel meer. Ik hoop natuurlijk dat ze vandaag de windsurfkriebels krijgen, zodat we meer vrouwen in onze club krijgen en in België op de meren”, zegt surfmonitor Lieze Meert.