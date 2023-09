Merchtem opent vernieuwd volkstuinpark: "In een moestuin moet je elke dag werken"

Na ruim 10 jaar uitbating was het tijd voor een opfrisbeurt. "De gemeente heeft nu nieuwe tuinhuisjes geplaatst, eentje per twee tuinen. Dat heeft ons zowat 18.000 euro gekost", weet burgemeester Maarten Mast (LVB). "Die investering is zeker de moeite waard, want de volkstuintjes zijn erg populair in Merchtem. Alle percelen zijn bezet, en er is een wachtlijst met kandidaat-uitbaters. Wie zijn tuintje verwaarloost, vliegt er na een aantal waarschuwingen uit", verzekert de burgemeester.