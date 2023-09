Rosa Van Hoecke wint eerste Bake Off Haspengouw in Heers met haar "vier seizoenen van Haspengouw"

Uit 12 inzendingen voor Bake Off Haspengouw is "de vier seizoenen van Haspengouw" van Rosa Van Hoecke als beste beoordeeld door de jury. Die jury bestaat uit Jaline Vandromme (winnares van Bake Off Vlaanderen 2019 en patissier in Tongeren) en Rita Swerten, die samen met haar man en haar zoon al twee jaar op rij de beste bakkerij van Limburg uitbaat.