Honderden doden bij zware aardbeving in Marokko

De aarde beefde rond 23u gisteravond. Aardbevingen komen in Marokko wel vaker voor, maar meestal gaat het om kleinere bevingen. Volgens onbevestigde bronnen zou het nu om één van de krachtigste schokken gaan die ooit is gemeten in het land.

Inwoners in verschillende dorpen en steden renden in paniek de straten op. Op sociale media zijn beelden te zien van beschadigde gebouwen. Meteen waren er ook meldingen dat ambulances af en aan reden. Het is nu nacht in Marokko, waardoor veel afgelegen gebieden nog niet bereikt zijn. De vrees van de Marokkaanse autoriteiten is dat het aantal slachtoffers nog zal toenemen. Naast de vele doden zijn er ook honderden gewonden.

Aardbevingen komen in Marokko wel vaker voor. In 2004 kwamen meer dan 200 mensen om bij een krachtige beving. Die had toen een kracht van 6.3. De meest verwoestende schok dateert van 1960. Toen kwamen in de buurt van de stad Agadir meer dan 10.000 mensen om het leven.