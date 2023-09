'Allemaal advocaat van het klimaat': actievoerders vragen aandacht voor klimaatrechtzaak

"We zijn blij dat de problematiek in Lokeren ook duidelijk onder de bevolking leeft", zegt De Volder. "Daarom hopen we in november ook filmmaker Nic Balthazar naar Lokeren te halen om er zijn documentairefilm 'Duty of Care' voor te stellen. In deze film wordt Roger Cox geportretteerd, de man die een rechtszaak aanspande tegen multinational Shell en die zaak ook won."

Nic Balthazar nam vandaag deel aan de actie in Gent. Daar verzamelden de actievoerders onder de stadshal in het centrum van de stad. Ze zongen liedjes en hielden ook een minuut stilte voor de klimaatslachtoffers.



In totaal is op een 30-tal plaatsen actie gevoerd door 'klimaatadvocaten' gekleed in het zwart en met een witte advocatenbef.