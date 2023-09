Brandweer moet 4 keer uitrukken naar De Nekker in Mechelen voor vermiste kinderen: "Wij zijn de oppas niet"

"Zaterdag waren er al twee oproepen. Een voor drie kinderen tegelijk, en een voor een broertje en een zusje", vertelt Danny De Wit, de directeur van recreatiedomein De Nekker in Mechelen. "De noodprocedure is dan opgestart en de brandweer is opgeroepen. De kinderen zijn uiteindelijk allemaal in de speeltuin gevonden. Zondag waren er opnieuw twee oproepen, en daarbij hebben we ook de vijver moeten ontruimen. Ook deze kinderen zijn in de speeltuin gevonden."

De noodprocedure is ingrijpend, maar wel noodzakelijk, zegt De Wit. "Kinderen en water gaan niet altijd samen en we willen geen enkele minuut verliezen voor het geval het kind toch in het water zou liggen.