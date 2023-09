Zes Brusselse gemeenten starten inzamelactie voor Marokko: tenten, matrassen en noodgeneratoren

Zes Brusselse gemeenten slaan de handen in elkaar voor een inzamelactie na de aardbeving in Marokko. Wie tenten, matrassen, hygiënische spullen, dekens of zelfs noodgeneratoren wil doneren, kan die vanaf morgen naar een opslagplaats in Anderlecht brengen. "Samen met de federale regering bekijken we hoe die spullen naar Marokko kunnen worden gebracht", zegt Ridouane Chahid (PS), burgemeester van Evere.