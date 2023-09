Dieven maken in Leuven misbruik van mooi weer om laptops te stelen 

In de nacht van zaterdag op zondag ging een dief er in de Tweekleinwegenstraat in Heverlee vandoor met twee laptops. De computers lagen op tafel in een flat op de benedenverdieping. De dief zag dat het raam op een kier stond, duwde het verder open en griste de laptops mee. De bewoonster werd wakker door het lawaai, maar kon alleen vaststellen dat de laptops weg waren en dat de kabel van één van de laptops nog door het raam naar buiten stak.