Grote benefietactie in Genk om slachtoffers van de aardbeving in Marokko te steunen

De vereniging Zahra El Mohajira in Genk is niet aan haar proefstuk toe, want samen met nog drie andere verenigingen uit Houthalen-Helchteren, Maaseik en Maasmechelen, hebben ze ook tijdens de aardbeving in Turkije en Syrië goederen ingezameld: “We werken samen met andere verenigingen omdat we snel moeten handelen. We doen dit om de slachtoffers in Marokko te kunnen helpen, te ondersteunen. Niet alleen door goederen en voedingsmiddelen op te sturen, maar ook financieel”, zegt Wafa Moussayer van Zahra El Mohajira.