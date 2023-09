Wandelaar gered in de wildernis in Alaska dankzij alerte kijkers van berencamera's

Katmai National Park and Preserve in Alaska is een van de meest afgelegen nationale parken in de Verenigde Staten, alleen maar per boot en per vliegtuig bereikbaar. Het staat niet alleen bekend om zijn prachtige natuur, maar ook om de honderden bruine beren die er hun thuisbasis hebben. In deze periode bereiden de dieren zich voor op hun winterslaap door de hele dag volop te schransen. De avonturen van de beren kan je ook thuis volgen via webcams die op verschillende plaatsen in het park opgesteld staan.

Die zogenoemde "bear cams" hebben duizenden fans van over de hele wereld, en omdat de bruine beren nu in volle glorie te bewonderen zijn, loggen dagelijks heel wat mensen in. Die "bear cams" leveren niet alleen indrukwekkende plaatjes op, maar kunnen ook levens redden. Enkele dagen geleden kon een wandelaar in Katmai National Park gered worden nadat alerte berenfans thuis achter hun computer op de livestream hadden opgemerkt dat de man in nood leek te zijn.

Kijkers zagen voor een camera op Dumpling Mountain, een berg in Katmai National Park, plots een man in beeld verschijnen. Hij zag er verregend en verwaaid uit, zijn kap op zijn hoofd, in barre weersomstandigheden. Hij sprak iets in de camera, maar omdat de camera enkel beeld registreert en geen geluid, konden mensen niet horen wat hij precies zei.