Historische verkleedpartij moet Hallenaars warm maken voor deelname aan Mariaprocessie in 2024

"Onze actie was een succes", durft Michiels te stellen. "Mensen konden zich even verkleden door te kiezen uit een selectie van kostuums, die in het verleden gebruikt zijn voor de Mariaprocessie. Wij zorgden dan voor een leuke foto. Er hebben zich achteraf toch wat mensen ter plaatse ingeschreven of ze hebben een formulier mee naar huis genomen, want ze moeten bijvoorbeeld ook hun maten invullen. Wij zijn tevreden, want bij deze hitte zo een kostuum aantrekken is toch niet vanzelfsprekend", lacht Michiels.