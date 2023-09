Hitte kan Bloemencorso in Loenhout niet tegenhouden, maar "Bloemen zijn wel wat gekrompen"

"Het was fantastisch, maar het was wel erg warm, en het moet bloedheet geweest zijn voor de mensen die de wagens hebben voortgeduwd", zegt Herman Verschraegen van de Bloemencorso in Loenhout. "Ook voor de bloemen was het niet ideaal. Door de hitte krimpen ze een beetje, en zo was de achtergrond van de wagens hier en daar zichtbaar. Maar ik heb liever deze hitte dan dat het waait en stormt."