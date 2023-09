Inwoners Tisselt kunnen mee bepalen wat er met torenspits kerk gebeurt: moderne constructie of uitkijktoren?

Heel wat inwoners van Tisselt vinden het jammer dat de oorspronkelijke torenspits moet verdwijnen, blijkt uit een korte rondvraag. "Voor mij lijkt het toch de beste oplossing om de toren de restaureren zoals hij nu is, ook al kost dat veel geld", zegt buurtbewoner Guido Kerremans. "Voor andere zaken is er ook geld, dat zijn politieke keuzes natuurlijk. Dit is deel van de geschiedenis hier in Tisselt, onze voorouders hebben dit gebouwd."

Ook Myriam Van Epperzeel deelt die mening. "De andere voorstellen klinken wel leuk, zeker de uitkijktoren, maar het beeld van Tisselt gaat er helemaal mee verdwijnen. Die toren, dat is thuiskomen in een dorp.



Toch zijn er ook mensen die fan zijn van de alternatieven. "Men mag wel wat ambitie tonen want het is hier een uitzonderlijke ligging", zegt Guido Slaets. "Er valt wel wat mee te doen als toeristisch uitkijkpunt. Daar moeten we durven voor gaan." François Olbrechts zou het liefst de oorspronkelijke toren houden, maar een lichtbaken kan ook voor hem. "Een ijzeren constructie vind ik niet mooi, maar iets met een lichtbaken zou ik wel een goede oplossing vinden."