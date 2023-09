Inwoners van Zichem verkennen restauratiewerken Sint-Eustachiuskerk

Gids Harry Beerts corrigeert ons meteen: "Dit is eigenlijk nog niet de restauratie. Dit zijn nog maar de meest dringende instandhoudingswerken. Zo worden momenteel de muren geïnjecteerd voor de stabiliteit. In de muren zijn maar liefst 24.000 gaten geboord om een speciaal product te kunnen inspuiten.

Daarna worden nog ongeveer 12.000 glasvezelstaven geplaatst om de buitenmuren goed aan de binnenmuren te hechten. Pas daarna zal de restauratie kunnen beginnen. Maar daar staan we nog niet ver. We weten niet eens of we de bestaande gevelstenen zullen vervangen of hergebruiken. Dit gaat dus nog even duren (lacht)."