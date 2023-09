Kunstproject maakt van duistere steeg in Herne een nieuw kleurrijk aantrekkingspunt

Het initiatief voor de muurschildering komt van de vzw Herne Rabarber't, een groep die Herne op diverse manieren in de kijker wil zetten. Dat gebeurde in het verleden bijvoorbeeld met het lanceren van enkele nieuwe streekproducten. Maar nu is het dus een kunstwerk. "We wilden iets doen met jongeren en graffiti of street art", vertelt Brent Roobaert van Herne Rabarber't. "We hebben daarvoor subsidies binnengehaald van Pajottenland Plus. Onder begeleiding van enkele professionele kunstenaars is alles dan uitgewerkt en uitgevoerd. Dit moet van deze steeg, een cache zoals we dat in Herne noemen, een mooie toegang maken voor de wandelaars", aldus Roobaert.