LIVEBLOG - Nog altijd naschokken in aardbevingsgebied in Marokko, al meer dan 2.000 doden 

"Het probleem is dat er maar enkele toegangswegen zijn naar getroffen gebieden in eht Atlasgebergte", zegt VRT NWS-journalist Inge Vrancken in "De zevende dag". "En die zijn versperd door aardverschuivingen. Je moet die wegen in eerste instantie dus al vrijmaken. Dat is gelukt bij vier wegen, maar bij een tiental nog helemaal niet."

"En dan zijn er ook nog de dorpen die enkel bereikbaar zijn via ezelspaden. Niemand weet dus hoe de situatie daar is. Er wordt vanuit de lucht gekeken, maar er is totaal geen zich op het aantal slachtoffers en de ernst van de schade. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe kleiner de kans dat mensen levend vanonder het puin gehaald woorden."