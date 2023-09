Belgische vrouw bezocht getroffen stadjes in Atlasgebergte na aardbeving: "Het was er echt rampzalig"

De voorbije nacht heeft Nathalie Leplang gewoon in haar eigen bed geslapen. "Het was heel rustig. Er zijn geen naschokken geweest", vertelt ze in "De ochtend" op Radio 1. Leplang woont aan de voet van het Atlasgebergte. Ongerust is ze deze nacht niet geweest: "We hebben zelf schade aan onze tuinmuur, maar ons huis is stevig gebouwd. Steviger dan die gammele tuinmuur. Dus we hebben binnen geslapen."

De nacht daarvoor heeft Leplang heel anders beleefd. Ook nu nog, een dag later, zit ze naar eigen te zeggen te beven als ze haar verhaal doet. "Het was heel beangstigend. Ik kan het niet beschrijven, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ons huis trilde niet, maar schudde. Het sprong in het rond. Mijn meubelen zijn allemaal verschoven en alles wat niet vastzat, lag op de grond. Je weet echt niet wat er gebeurt op dat moment, als je dat niet kent. Heel griezelig."