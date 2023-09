Moerbeke en Wachtebeke organiseren voortaan kringloopmomenten als alternatief voor kringwinkels

Moerbeke en Wachtebeke hebben geen eigen kringwinkel. Maar in beide gemeenten hebben heel wat inwoners spullen die ze niet meer nodig hebben, en die ze graag een tweede leven willen geven. Daarvoor moesten ze naar de kringwinkels in Lokeren, Zelzate of Lochristi rijden. Maar dat hoeft niet langer. Voortaan zijn er in Moerbeke en Wachtebeke kringloopmomenten. Dan kunnen de inwoners hun herbruikbare spullen inleveren op een bepaalde plek in de gemeenten. De ingezamelde goederen worden dan samen naar de kringwinkel in Lokeren gebracht.



"Bedoeling is om elke drie maanden een kringloopmoment in ons dorp te organiseren", vertelt Christine Vervaet, één van de initiatiefnemers. "Inwoners kunnen dan al hun herbruikbare spullen komen afgeven. Mensen van kringwinkel De Cirkel zijn ter plaatse om alles in ontvangst te nemen."

"We hebben al kringwinkels in Lokeren, Zelzate en Lochristi", vertelt Peter Catthoor van kringwinkel De Cirkel. "Daar merken we een enorme groei in aantal klanten en binnengebrachte spullen. We gaan dit jaar de kaap van de 1.000 ton opgehaalde herbruikbare goederen overschrijden. Maar Moerbeke, en ook Wachtebeke, waren nog een blinde vlek in ons werkingsgebied. Daarom zijn we blij met het initiatief van deze inwoners."



Voor afvalophaler IDM, die het project mee ondersteunt, is het ook een extra middel om de beoogde doelstelling van het ‘Lokaal Materiaalplan’ te halen. "Dat plan ambieert om tegen 2030 per inwoner acht kilogram herbruikbaar materiaal per jaar in te zamelen en zo ook ons volume restafval steeds kleiner te maken", zegt Annick Maes van IDM.