MR-voorzitter Bouchez wil andere regering na verkiezingen: “Alliantie van MR en N-VA”

Bart De Wever is minder enthousiast. "Bouchez zwemt in een rode zee en probeert zich aan een Vlaamse boot vast te klampen", zei de N-VA-voorzitter in "De Zevende dag". "Ik heb niet hetzelfde perspectief. 70 à 80 procent van de mensen in Wallonië stemt links. Met die partijen moeten we een deal sluiten om niet meer samen te besturen. Dat is de enige structurele oplossing voor de Vlamingen én voor de Walen."