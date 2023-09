Onbekenden dumpen oude autobanden in Steenokkerzeel en Machelen: "Ik wil die milieucriminelen krijgen", zegt burgemeester

"Er werden de afgelopen week banden gedumpt op twee plaatsen in Perk, twee keer in de Vogelzangvijver in Melsbroek en in de Sint-Martinuslaan in Machelen", vertelt de burgemeester. "In totaal gaat het om zowat 200 banden. Onze arbeiders hebben alles opgeladen en naar een erkend recyclagecentrum voor autobanden gebracht. Dat was een heel tijdrovende klus."