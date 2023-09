Olivier kweekt ooievaars: "Om van Poelkapelle een écht ooievaarsdorp te maken"

"Sindsdien heeft Poelkapelle niet alleen een zuil met ooievaar in de dorpskern, maar ook een school en verenigingen met verwijzingen naar ooievaars zoals ons kermiscomité", vertelt Olivier Petillion uit Poelkapelle. "Maar helaas zijn hier geen levende ooievaars te zien." Tot nu, want sinds kort wonen Georges en Julie, de kweekooievaars van Olivier, in Poelkapelle. "Er zijn amper wilde exemplaren in de buurt te bespeuren. Maar dankzij mijn broedproject kan Poelkapelle voortaan een écht ooievaarsdorp worden."