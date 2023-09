Opnieuw vier jongeren gevat die heibel veroorzaken in Hasselts Kapermolenzwembad

De burgemeester overweegt nu een hoger inkomtarief voor niet-Hasselaren die het Kapermolenzwembad willen bezoeken. “We hopen daarmee te benadrukken dat het geen plaats is om amok te maken”, verklaart hij. “Maar het is erg dat we zulke maatregelen moeten nemen voor een familiezwembad, wat in essentie een fijne vrijetijdsbeleving zou moeten zijn.”