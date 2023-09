Opnieuw wolf in het Waasland ? Koe en geiten doodgebeten in Waasmunster en Lokeren

"Het moet een urenlange doodsstrijd hebben doorstaan", aldus boswachter André De Block. "Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat we hier met een aanval van wolven te maken hebben. De stukken vlees die uit het dier gereten zijn, lijken me zo groot dat het niet om uitgehongerde honden zou kunnen gaan. Bovendien merkte ik op de weide ook een put die uitgegraven werd door een dier. Ook dat lijkt me van een wolf afkomstig. Het zou me ook niet verbazen dat er hier een wolf rondzwerft, want we merken in ons jachtgebied in de buurt dat het wildbestand sterk is gekrompen."



De politiezone Hamme-Waasmunster deed de nodige vaststellingen. "Zij hebben me gezegd om het dier te laten liggen waar het ligt tot er experten van een wolventeam of Natuurpunt zouden langskomen. Maar ik heb nog altijd niemand gezien. En het kadaver van het dier ligt daar intussen al meer dan een dag in de hitte. Ik vind toch dat ook een dood dier een beetje meer respect verdient", zegt de landbouwer. "Ik hoop toch dat snel duidelijk wordt wat er hier gebeurd is. Want mijn dieren betekenen alles voor mij!"