Stad Beringen lanceert nieuw logo “De Cité” om Beringen-Mijn een herkenbaar gezicht te geven

Die fierheid op de cité is er altijd al geweest. Dat is vandaag ook duidelijk te merken op de mijnhappening: “Je merkt ook dat de cité een wijk is die bruist in Beringen”, gaat Vanoverstijns verder. “Het is niet alleen multiculturele markt, je merkt ook wel dat mensen die hier ooit gewoond hebben, vaak terugkeren en fier zijn op het mijnverleden. Het is een hele leuke plek om te vertoeven, en dat zal in de toekomst alleen maar beter worden. Want eenmaal van de cité, altijd van de cité”.