Staking in Australië doet de gasprijs bij ons stijgen: moeten we ons voorbereiden op een dure winter?

Hoewel de situatie in Australië onze factuur niet meteen de hoogte instuwt, is het tekenend voor de onvoorspelbaarheid van de gasprijs. Iets waar we ook de komende wintermaanden rekening mee moeten houden.

In "Terzake" waarschuwde de Britse professor politieke economie Helen Thompson donderdag: "We hebben eigenlijk geluk gehad vorige winter. De temperaturen waren bijvoorbeeld redelijk mild. Het is te hopen dat we ook deze winter geluk hebben."