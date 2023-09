Ukkel overweegt openluchtzwembad aan Engelandplateau

Volgens de burgemeester van Ukkel Boris Dilliès (MR) is er vraag naar afkoeling in de buurt. Dat zegt hij in La Dernière Heure en wordt bevestigd aan onze redactie. Het overdekte Longchamp-zwembad van Ukkel trekt zo'n 400.000 bezoekers per jaar. "Er is een groot tekort aan dit soort voorzieningen", zegt de burgemeester.