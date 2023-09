Twee extra slachtoffers geïdentificeerd van aanslagen in VS in 2001, identiteit van 1.100 slachtoffers nog altijd niet bekend 

De aanslagen in onder meer New York en Washington zijn morgen exact 22 jaar geleden. Een commando van de terreurorganisatie Al Qaeda vloog met twee gekaapte lijnvliegtuigen in de torens van het World Trade Center in Manhattan. Die vlogen in brand en stortten in.

Diezelfde dag werden nog twee vliegtuigen door terroristen gekaapt. Een boorde zich in het Pentagon, het gebouw van het ministerie van Defensie in Washington. Het andere kwam neer in een veld in Pennsylvania nadat passagiers de terroristen hadden overmeesterd.