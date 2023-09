Waarom worden haltes geschrapt? En wat met de beloftes over leerlingenvervoer? Kijkers leggen hun vragen voor aan minister Peeters

Sinds dit schooljaar maakt het gezin gebruik van de vervoersdienst. Zelf Camille naar school brengen is niet langer houdbaar en combineerbaar met een fulltime job. Bovendien had de school hen gegarandeerd dat de reistijden beperkt zouden blijven. Op 1 september bleek echter dat Camille meer dan 2 uur heen en 2 uur terug onderweg was. Dat is ver boven de 90 minuten.

Ondertussen werd er via de school een oplossing gevonden. Haar ouders zetten Camille af bij een andere leerling van dezelfde school, waar ze dan beiden worden opgepikt door een schoolbus. Hierdoor is Camille in totaal maar 1 uur per rit onderweg. Toch vraagt mama Valentina haar af waarom de beloofde maximumreistijd van 90 minuten zo moeilijk haalbaar blijft.