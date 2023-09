Na dodelijke zwempartij in Waasmunster: wat is thermische shock en hoe kan je het vermijden?

Je lichaam reageert op temperatuursdalingen en zal dan proberen om zichzelf weer op te warmen. Je bloedsomloop, je hartslag, je ademhaling... gaan versnellen. Als je onder de douche staat en plots naar adem moet happen als je een koude waterstraal over je heen krijgt, ervaar je dat effect ook.



Maar als je in het water gaat, kan thermische shock ontstaan. Zeker als de temperatuursdaling plots is (bijvoorbeeld als je in het water springt) én het contrast tussen de temperatuur van je lichaam en het water te groot is. Je lichaam kan dan in shock gaan. Je gaat in eerste instantie ongecontroleerd ademen, waardoor je veel water kan binnenkrijgen. Door de pijlsnelle stijging van je hartslag en bloeddruk kunnen er hersenbloedingen of hartinfarcten ontstaan. Je spieren kunnen in een kramp schieten, waardoor het onmogelijk wordt om te bewegen. Het kan drie tot vijf minuten duren vooraleer je spieren zich weer ontspannen, maar dan kan het dus al te laat zijn.