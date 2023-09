Wat moet de kiezer daarvan denken?

De MR-voorzitter, Georges-Louis Bouchez, gaat niet akkoord. Hij wil in de eerste plaats een ideologische consistente regering met de N-VA, zoals de Zweedse regering was. Maar in "De Zevende dag" is Bart De Wever daar zeer duidelijk over: het is niet met die éne liberale partij die in de 'rode zee' zwemt dat een akkoord moet gesloten worden; wel met de rode zee waarin de MR zwemt. De N-VA wil dus een akkoord met de PS, voor een minikabinet, waarbij het uitgangspunt is "we agree to disagree", om het land in een meer regionalistische plooi te leggen.