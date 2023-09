Wielrenners trotseren hitte tijdens klimkampioenschap in Vlaamse Ardennen

Het was wielerclub Vitesse 9000 uit Gent die het klimkampioenschap organiseerde. Bedoeling was om zo snel mogelijk de Varent op te rijden. Dat is een helling die in Maarkedal begint en in Oudenaarde eindigt. Een stuk van ongeveer 1 kilometer moesten de renners afleggen. Uiteindelijk gingen 120 wielrenners de uitdaging aan, ook al was het tropisch warm.

"We wilden het eerst doen op de Kanarieberg", vertelt organisator Mathieu Schier. "Maar de stad Ronse wou de straat niet verkeersvrij maken voor het kampioenschap. Er rijden daar veel auto’s en er is geen alternatief in de buurt om om te rijden. Het Muziekbos lokt ook veel wandelaars. Uiteindelijk hebben we voor de Varent gekozen. Geen Oude Kwaremont of Koppenberg. Ik denk dat kasseien te veel mensen zou afschrikken. Nu heb je een aanloop naar het punt waar de tijdopname begint."