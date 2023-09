Op een na warmste dag van het jaar (31,9 graden): tropisch weekend lokt 300.000 dagtoeristen naar de kust

We beleven in België momenteel de eerste hittegolf in september sinds het begin van de metingen. Het KMI spreekt over een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt.

"Ook morgen wordt het nog warm, maar 30 graden zullen we waarschijnlijk niet meer halen", voorspelt weerman Bram Verbruggen. De hittegolf eindigt waarschijnlijk dinsdag, volgens de huidige verwachtingen wordt het dan maximum 23 graden.