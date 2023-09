150-tal mensen wonen wake bij in Leuven uit solidariteit met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko

Pas maandagmiddag werd aangekondigd dat er een solidariteitsmoment gehouden zou worden op de Grote Markt. "Er is meer volk dan we gehoopt hebben", vertelt organisator Mohammed Bachiri van de Al Fath moskee. "We zijn zeer tevreden."

Bachiri is "diep geraakt" door het nieuws van de aardbeving. "De beelden van weggevaagde dorpen zijn schrijnend. Ikzelf heb geen familie in de getroffen regio, maar een vriend van mijn broer heeft heel veel familieleden verloren. Het is vreselijk."

De Al Fath moskee is bezig met het verzamelen van onder meer tenten, dekens, ander campingmateriaal, pampers en kleren. Er wordt nu bekeken of er een benefiet kan georganiseerd worden, samen met de andere grote moskeeën van de stad, om geld in te zamelen voor de slachtoffers en de heropbouw van de getroffen gebieden.

Ook Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), die zelf roots heeft in Marokko en familie in het gebied heeft wonen, toonde zijn medeleven. "Iedereen in de Marokkaanse gemeenschap kent mensen die geraakt zijn door de aardbeving. We zijn hier vandaag in verbondenheid, we zijn allemaal samen in solidariteit. Het is heel mooi dat de Leuvense gemeenschap die ook wel wat Marokkaanse Belgen telt hier samen is gekomen."

Na de twee speeches van burgemeester Ridouani en voorzitter Bachiri werd een minuut stilte gehouden op de Grote Markt. Daarna speelde Luc Rombouts, de beiaardcurator van de studentenstad, de Marrokaanse hymne op de beiaard van de Sint-Pieterskerk.