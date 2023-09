Stad Antwerpen luistert naar kritiek ondernemers en past na een maand al parkeerreglement aan

De tarieven voor ondernemers gaan ook naar beneden, zo betaalt een bedrijf vanaf 1 oktober nog 35 euro in plaats van 44 euro nu en die vergunning is voortaan ook in de hele stad geldig. Ook de tarieven voor langere periodes dalen gevoelig. Details vind je op www.antwerpen.be/parkeren.

Zelfstandigenorganisatie NSZ reageert gematigd tevreden op de wijziging van het parkeerreglement. Nico Volckeryck: "Uit een enquête bleek dat bijna 80 procent van de handelaars ontevreden was met het nieuwe reglement. We zijn blij dat er met onze kritiek rekening gehouden wordt, al kan het nog allemaal een stuk eenvoudiger."

Over het effect van het nieuwe reglement op de parkeerdruk in de binnenstad kan nog niets worden gezegd. In de eerste maand na de invoering werden overtreders nog niet beboet. Wel kregen ze een flyer onder de ruitenwisser waarin de nieuwe regels worden uitgelegd.



Vanaf 1 oktober wordt ook de zone naast het historisch centrum waarin bezoekers maximum drie uur kunnen parkeren uitgebreid. Zo hoopt het bestuur de parkeerdruk beter te spreiden. De wijzigingen moeten nog wel goedgekeurd worden op de gemeenteraad van 25 september.