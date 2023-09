Stadsarchief van Blankenberge beschadigd na waterlek

Wellicht is de leiding in de warmwaterketel tijdens het weekend gesprongen. Stadsmedewerkers ontdekten het lek maandagochtend. "Het water is langs het plafond naar de kelder doorgesijpeld", vertelt stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. "Op sommige plaatsen stond het water tot 10 centimeter hoog. Vooral oude documenten vanaf 1869 en notulen van het schepencollege en de gemeenteraad liepen schade op."

Stadsmedewerkers brachten vandaag alle documenten die nog te redden vielen, naar boven. "De notulen van het schepencollege en de gemeenteraad zijn de belangrijkste documenten van ons bestuur. We hebben ons geconcentreerd op de oudste documenten", vertelt Pieter Deschoolmeester. "Wat al gedigitaliseerd is, daar steken we geen tijd en energie meer in".

Een gespecialiseerde firma zal nu volgens een bepaalde procedure de oude documenten proberen te redden. Dat gebeurt aan de hand van vriesdrogen. "Eenmaal de documenten weer uit de diepvriezer komen, zullen ze opnieuw gebruikt kunnen worden. De meeste documenten zullen we kunnen redden, maar het zal wel veel kosten."