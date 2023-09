Opleidingscentrum in Gent stoomt anderstalige vrouwen klaar voor job in de IT-sector: "Nog te vaak een mannenwereld"  

In het opleidingscentrum van BeCode, in de Zuiderpoort in Gent, zitten 13 vrouwen geconcentreerd over hun laptops gebogen. Ze volgen de stoomcursus 'Digital Sprint for Women'. Ze leren programmeren en coderen. De bedoeling is om ze op 6 weken tijd, in het Engels, klaar te maken voor een langere cursus van enkele maanden.

"Op amper een week tijd hebben we de basis geleerd, daar was ik echt verbaasd over. Ik dacht dat het te moeilijk voor me zou zijn en dat het lang zou duren, maar dat is dus helemaal niet zo", zegt Sezin Akbult. Ze verhuisde naar België en heeft een achtergrond in de media. "Het is als anderstalige zo goed als onmogelijk om daar werk in te vinden. Ik besloot dus om het over een andere boeg te gooien." De opleiding is in het Engels. "Dat gebeurt heel bewust, het is voor nieuwkomers makkelijker dan in het Nederlands én in de IT-sector is Engels sowieso de voertaal", zegt trainer Basile Leroy.