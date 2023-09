Vlaams begrotingstekort loopt op tot 3 miljard euro

Achter de schermen werkt de regering al aan de begrotingsopmaak. Daarbij worden de ontvangsten en uitgaven van het komende jaar berekend. Die moet afgelopen zijn tegen de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon in het parlement op 25 september. Vorig jaar moest die in allerijl uitgesteld worden omdat de partijen het niet eens geraakten over de begroting.