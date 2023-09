85.000 mensen zakten af naar Kleine-Brogel voor Air Force Days: zaterdag enkele problemen, zondag alles vlot verlopen

Op zaterdag waren er enkele problemen aan de ingang, waardoor lange wachtrijen ontstonden. "We hadden initieel mensen afgeraden om rugzakken mee te nemen. We blijven uiteraard een militaire basis. Rugzakken zijn onderhevig aan een controle", legt Vanheste uit. "Later hebben we mensen wel opgeroepen om water mee te nemen omwille van de hitte. Mensen stoppen hun flesjes uiteraard in een rugzak. Daardoor ontstond er opstopping aan de controle. Onze mensen zijn dan overgegaan van elke rugzak controleren naar om de drie of vijf."