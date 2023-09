Beroep tegen nieuwe Steenbruggebrug in Brugge: maandenlange vertraging dreigt

Een nieuwe, hoge, vaste brug en een beweegbare fietsersbrug moeten de verkeersellende oplossen rond de Steenbruggebrug, die er nu elke keer is als de brug open moet. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg kreeg in juli de omgevingsvergunning van de Vlaamse regering voor het nieuwe project. Tot en met afgelopen zaterdag kon beroep worden ingediend tegen het project. Al minstens één bedrijf uit de buurt heeft dat gedaan en dat kan heel wat vertraging betekenen voor de aanleg van de nieuwe brug.

“Het stadsbestuur heeft kennis genomen van het beroep", bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "We betreuren dit enorm, aangezien het project hierdoor vertraging zal oplopen.” Hoeveel vertraging valt moeilijk in te schatten, want de Raad voor Vergunningsbetwistingen is niet gebonden aan termijnen. “Het is aan de Vlaamse regering om de omgevingsvergunning te verdedigen. Als belanghebbende partij zullen we als stad wel tussenkomen in de procedure om de brug eindelijk vergund te krijgen.”