Bestuurder rijdt met wagen in kanaal in Ruisbroek en redt zichzelf

Vanmiddag is een bestuurder met zijn wagen in het kanaal in Ruisbroek gereden. "Even voor 13.45 uur hebben we een melding binnengekregen van een wagen die in het kanaal is beland, in Ruisbroek ter hoogte van de jachthaven", zegt Dirk Van de Sande van Politiezone Rivierenland. "De bestuurder heeft zichzelf kunnen bevrijden en is naar de kant van het kanaal gezwommen."