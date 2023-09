Nieuwe bpost-CEO Chris Peeters krijgt tekenbonus van 250.000 euro: "Niet ongewoon bij grote bedrijven"

Baeten legt uit dat de verloning van CEO's altijd een moeilijk evenwicht is bij beursgenoteerde overheidsbedrijven zoals bpost en Proximus: "Als burger vind ik dat ook veel geld, maar je speelt wel in de Champions League van het bedrijfsleven. Langs de ene kant moet er wat bescheidenheid zijn en moet je op een maatschappelijk verantwoorde manier verlonen. Langs de andere kant is er de realiteit van hoe veeleisend de job is en de aandeelhouders die rendement verwachten."