Grote stapel strobalen gaat in vlammen op in Merchtem

Ondertussen is de brandweer nog steeds bezig met de bluswerken. "Brandende strobalen zijn hardnekkig om te blussen", zegt Habils. "Dat komt omdat ze samengeperst zijn. We moeten ze uit elkaar trekken om ze vanbinnen te blussen, anders vatten ze in mum van tijd opnieuw vuur. We verwachten dat we nog tot in de late voormiddag bezig zullen zijn met de bluswerken." De oorzaak van de brand is niet bekend.