Brussels Airlines krijgt vliegtuig voor lange afstand erbij en heropent lijn naar Nairobi

De tiende A330 komt tegen de zomer van volgend jaar in de vloot. Met die uitbreiding wil de luchtvaartmaatschappij vooral haar positie in Sub-Saharaans Afrika verstevigen. De Keniaanse hoofdstad Nairobi wordt na 9 jaar weer in het netwerk opgenomen en de frequentie van de vluchten naar de Rwandese hoofdstad Kigali wordt opgevoerd tot dagelijks.