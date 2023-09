Burgemeester Dilbeek niet te spreken over opvangcentrum in Molenbeek aan grens met zijn gemeente

Vanmorgen maakten staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) en Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) bekend dat er, na jarenlang dispuut, een akkoord werd gevonden voor de 350 asielzoekers die in Home Sebrechts verblijven. Zij zouden ondergebracht worden in de Palokewijk in Sint-Jans-Molenbeek, op een 100-tal meter van de gemeentegrens met Dilbeek.

"Wij vinden het niet kunnen dat we dat moeten vernemen via een persconferentie en dat we daar niet vooraf bij betrokken werden", zegt burgemeester Willy Segers (N-VA LvBurgemeester) van Dilbeek. "Wat ons betreft is dit toch niet de ideale locatie. Het is een druk bevolkte woonbuurt, er is de nabijheid van een school en anderhalve kilometer verder ligt op Dilbeeks grondgebied al het centrum voor de minderjarige Afghaanse vluchtelingen. Dat lijkt ons toch een brug te ver", zegt Willy Segers.