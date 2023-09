Café Trappisten uit Westmalle viert 100-jarig bestaan met limited edition 'bierbrand'

Café Trappisten uit Westmalle mag dit jaar 100 kaarsjes uitblazen en viert dat met een 'bierbrand' - een soort sterke drank - op basis van Westmalle Trappist. "Het is uniek, want het is gemaakt van twee bieren: Westmalle Dubbel en Trippel", vertelt uitbater Johan Willekens. Eerder dit jaar waren er ook al een limited edition gin en elixir te koop om het jubileum te vieren. Ook deze keer is in beperkte oplage gebrouwen. "We verkopen 1.923 stuks, omdat het café in het jaar 1923 geopend is. Ze zijn allemaal genummerd en hebben een certificaat, nadien is het niet meer te verkrijgen", zegt Willekens.