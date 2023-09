Noord-Limburgse gemeenten en brandweer lanceren campagne tegen de Aziatische hoornaar

De Noord-Limburgse gemeenten en de brandweer gaan samenwerken om de Aziatische hoornaar te bestrijden. De wespensoort hoort in tegenstelling tot de Europese hoornaar niet thuis in onze natuur en vormt een bedreiging voor de honingbijen. "Het is heel belangrijk dat de inwoners ons contacteren als ze de wespen zien", vertelt Martijn Wouters van hulpverleningszone Noord-Limburg.