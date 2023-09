Campagne moet test voor darmkanker in Brussel bekender maken: "Maar 12 % van de Brusselaars laat zich testen" 

Nochtans is dikkedarmkanker de vierde meest voorkomende kanker en na longkanker de meest dodelijke in zijn soort. "Net daarom is het enorm belangrijk dat mensen zich laten testen", benadrukt Magali Surmont, gastro-enteroloog in UZ Brussel. "Hoe vroeger je erbij bent, hoe minder invasief de ingreep is en hoe hoger de overlevingskansen zijn. Bij de ontdekking van dikkedarmkanker in een vroeg stadium spreken we zelfs over overlevingskansen van wel 100 procent."